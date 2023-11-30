Зеленский сообщил о своих переживаниях за Украину из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переживает из-за того, что Украина начала «выпадать» из международной повестки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом украинский лидер сообщил в интервью японскому информационному агентству Kyodo .

«Зеленский выразил обеспокоенность тем, что из-за роста напряженности в Палестине, на Ближнем Востоке интерес к вторжению снижается», – говорится в материале издания.

Также президент Украины вновь заявил, что не станет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока она не выведет войска с территории его страны. Зеленский заявил, что предложения некоторых стран Запада о перемирии сравнимы с «отрезанием руки».

Специальная военная операция н Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию, демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Позже территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей стали частью РФ.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Евросоюз и США теряют интерес к украинскому конфликту. Это связывает и с обострением ситуации на Ближнем Востоке между палестинской группировкой ХАМАС, и с неудачами ВСУ на поле боя.