Зеленский спровоцировал ажиотаж в киевских аптеках из-за слов о якобы планируемом теракте на ЗАЭС

22 июня Зеленский выпустил видеообращение, в котором сообщил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. По его словам, информацию о готовящейся диверсии получила украинская разведка. В результате диверсии в воздух будет выброшена радиация, заявил Зеленский.

Также украинский лидер подчеркнул, что о якобы готовящемся теракте на энергетическом объекта должен узнать весь, и Украина этому поспособствует.

Как отметило издание, киевляне начали массово скупать таблетки йодида калия. На данный момент во многих аптеках города они уже закончились. Отмечается, что еще можно найти спиртовой раствор йода.

Слова Зеленского 22 июня также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что слова украинского лидера о готовящемся теракте являются неправдой, как и другие его заявления.

На данный момент Запорожскую АЭС контролируют ВС РФ. На ней работают специалисты госкорпорации «Росатом».