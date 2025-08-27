Зеленский срочно проводит переговоры с Турцией и Эмиратами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах провести серию дипломатических консультаций с рядом государств.

Целью переговоров с Турцией, европейскими и ближневосточными партнерами является поиск страны, которая могла бы выступить в роли принимающей стороны для потенциального саммита между Украиной и Россией.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе традиционного вечернего обращения в своем Telegram-канале. Зеленский анонсировал, что на предстоящей неделе запланированы контакты с турецкой стороной, представителями стран Персидского залива и европейских государств, рассматриваемых в качестве возможных площадок для диалога с Москвой.

Глава государства подчеркнул, что Украина прилагает все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта.

