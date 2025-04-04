Зеленский: США близки к прекращению огня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга для представителей СМИ заявил, что администрация президента США Дональда Трампа близка к тому, чтобы принять решение о прекращении огня.

Трансляцию выступления главы киевского режима вел телеканал «Общественное» на YouTube.

Зеленский сослался на некий источник, от которого он узнал, что Вашингтон планирует ужесточить санкции против России, чтобы заставить ее подписать соглашение о перемирии.

Также сообщил, что в Киеве состоялись встречи с представителями Франции и Великобритании, в ходе которых обсуждались вопросы размещения военного контингента на суше, в воздухе и на море. Также были затронуты вопросы противовоздушной обороны, заключил Зеленский.

Ранее украинский политолог Вакаров рассказал, где находятся бункеры Зеленского.