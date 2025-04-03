Украинский политолог Вакаров рассказал, где находятся бункеры Зеленского

В период своей работы в правительстве Украины политолог Василий (Василь) Вакаров узнал о существовании подземных тоннелей, соединяющих здание правительства, Верховную Раду и администрацию президента. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам Вакарова, еще в 2011 году он смог проникнуть туда и обнаружил хорошо оснащенные, освещенные переходы с внушительной охраной.

«Там было, условно, как в метро. В этих подземных переходах есть отдельный бункер и помещения для президента и членов правительства», — полагает Вакаров.

Вероятно, еще одно подземное укрытие находится под территорией бывшего завода «Арсенал» в Киеве. Об этом Вакаров узнал, когда работал в администрации президента Украины.

«Сейчас Зеленский пользуется бункерами не только в Киеве», — добавил политолог.

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