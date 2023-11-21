Зеленский: США и Китай могут заставить Россию уйти с территории Украины

По мнению украинского президента, его страна сейчас находится в самом эпицентре риска начала третьей мировой войны.

Он считает, что армия РФ продолжит свой нажим на ВСУ. Это может быть остановлено в любой момент, если в ситуацию вмешаются другие страны.

«Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай очень и очень серьезным тоном не скажут ей уйти», - указал Зеленский в интервью газете The Sun.

По его мнению, у КНР есть уникальная возможность надавить на Москву, поскольку китайское правительство не заинтересовано в напряженности мировой обстановки. Он добавил, что в последний месяц Кремль стал использовать в своих целях конфликт, который разразился на Ближнем Востоке. По мнению Зеленского, Россия способна устроить провокацию, чтобы подобный очаг напряженности возник еще и на Балканах.