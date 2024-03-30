Зеленский: США недовольны ударами Украины по российским объектам энергетики

В середине недели помощник главы госдепа США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт дал негативную оценку недавней череде атак беспилотников ВСУ на российские энергетические объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), подчеркнув, что Вашингтон не поощряет украинские удары по РФ.

А издание Financial Times предупредило, что атаки на российские НПЗ скоро спровоцируют нежелательный рост мировых цен на нефть.

Рассерженность Белого дома ударами Украины по указанным российским объектам теперь и признал в беседе с Washington Post президент страны Владимир Зеленский.

«Реакция США на это не была положительной... Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя», — сказал Зеленский в интервью обозревателю американской газеты Дэвиду Игнейшесу.

Напомним, в феврале-марте 2024 года украинские боевики провели при помощи беспилотников серию атак на российские НПЗ в Краснодарском крае, Рязанской, Нижегородской и Самарской областях.