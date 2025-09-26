Зеленский тайно просил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk

Владимир Зеленский на закрытой встрече с Дональдом Трампом запросил у Соединенных Штатов поставки крылатых ракет Tomahawk. По данным источников, американский лидер отреагировал на эту просьбу крайне позитивно.

Согласно информации The Telegraph, украинский лидер обратился к экс-президенту США с просьбой о предоставлении высокоточного дальнобойного оружия. Переговоры проходили в закрытом формате, а их детали стали известны лишь спустя время. Анонимные источники издания утверждают, что Дональд Трамп оценил инициативу Зеленского с большим энтузиазмом.

Ранее украинский президент уже заявлял о поддержке со стороны Трампа относительно ударов по российской территории. По словам Зеленского, речь шла о возможности атаковать объекты энергетической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. Потенциальная поставка «Томагавков», способных поражать цели на расстоянии до 2500 километров, кардинально изменила бы возможности украинской армии. Однако такое решение вызвало бы крайне негативную реакцию Москвы и могло бы привести к новому витку эскалации конфликта. Пентагон традиционно воздерживается от комментариев по поводу закрытых переговоров.

Ранее стало известно о том, что Зеленский опроверг сенсацию о призыве Трампа «бомбить дом Путина».