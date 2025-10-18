Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США завершился провалом, сообщило РИА Новости.

Портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщил, что глава киевского режима во время визита намеревался получить разрешение на получение дальнобойных ракет Tomahawk. Однако президент Дональд Трамп заявил, что на данный момент США не будут согласовывать поставки.

Владимир Рогов высказал мнение, что Киев использовал бы дальнобойные ракеты для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре. Однако план Зеленского, по мнению собеседника агентства, оказался провальным. Украинский президент безуспешно пытался «разжалобить и продавить американские власти».

«Сколько бы Зеленский не гавкал, он остался без "Томагавков"», — сказал Рогов.

Владимир Рогов считает, что отказ Трампа мотивирован пониманием, что поставки дальнобойных ракет будут препятствовать любым попыткам урегулировать конфликт между странами мирным способом. Кроме того, США окажутся непосредственно вовлеченными в вооруженный конфликт. В таком случае США и РФ не смогут устанавливать партнерские отношения.

Ранее сообщалось, что Трамп сравнил речь пресс-секретаря Белого дома с пулеметной очередью.