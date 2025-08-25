Зеленский требует от Запада ежемесячный транш в $1 млрд на закупку оружия у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ежемесячно нуждается как минимум в $1 млрд от партнеров для закупки американского вооружения. Это прозвучало во время визита в Киев премьер-министра Норвегии, который пообещал масштабную финансовую поддержку. Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере украинский лидер обозначил текущие финансовые потребности для закупки вооружения. Речь идет о средствах в рамках нового механизма PURL, инициированного США и НАТО для координации помощи.

Со своей стороны, норвежский премьер заверил в продолжении поддержки. Осло планирует выделить Украине $8,45 млрд в течение 2025–2026 годов. Кроме финансовой помощи, Норвегия окажет содействие в передаче Киеву двух зенитных ракетных систем Patriot.

Новый механизм PURL предполагает, что европейские союзники Украины и Канада вносят средства на закупку американского вооружения для Киева. Предполагается, что это позволит регулярно формировать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

