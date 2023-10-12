Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось пережить огромное унижение и покинуть Румынию с позором после того, как он получил отказ в просьбе выступить перед местным парламентом. Об этом сообщило издание Hindustan Times .

Во вторник, 10 октября портал G4Media сообщал о том, что румынский парламент отменил проведение заседания, на котором планировалось выступление украинского лидера.

Как отмечается в индийском издании, Зеленский испытал огромное унижение от одного из государств НАТО на фоне того, что его выступление было отменено.

Там отметили, как позже Зеленский заявил, что и не собирался выступать там. Румынская сенатор Диана Шошоакэ указала на то, что президенту Украины нечего делать в ее стране, и обвинила его в нацизме.

В индийском издании заключили: Зеленский испытал унижение от очередного государства Североатлантического альянса.