Зеленский: Украине нужно одержать три победы в США и ЕС

Украине нужно одержать три победы на Западе, если она хочет не потерять помощь своих зарубежных союзников и решить свои важные задачи. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с лидером Латвии Эдгарсом Рикевичсом.

Зеленский заявил, что первой победой, нужной Украине является американский конгресс. Он признал, что от украинской стороны мало, что зависит, но подчеркнул, что страна должна делать все для того, чтобы не потерять помощь от Соединенных Штатов.

«И я верю, что она будет», — заявил он.

Вторая победа в понимании Зеленского –получение помощи от Евросоюза на сумму в 50 миллиардов евро. Президент Украины также признал, что не все члены блока поддерживают подобную инициативу, и как в случае с США, заявил, что будет делать все необходимое для получения помощи.

Третьей победой он назвал открытый диалог с ЕС по вопросу членства своей страны в блоке.