Зеленский: украинская энергосистема понесла тяжелые потери в результате комбинированной атаки

Владимир Зеленский заявил о масштабной комбинированной атаке по критической энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, ударам подверглись объекты в нескольких регионах одновременно. Об этом сообщает МК.

Как сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, украинская энергосистема в пятницу, 3 октября, подверглась массированному комбинированному удару. Глава киевского режима уточнил, что лишь около половины всех выпущенных ракет удалось перехватить средствами ПВО.

По информации Зеленского, одна из атак была направлена на газовую инфраструктуру и включала 35 крылатых и баллистических ракет. Он также констатировал сложную оперативную обстановку в Черниговской, Сумской областях, а также в городах Славутич и Чернигов после атак беспилотниками. Энергообъекты в Славянске, Краматорске и Дружковке также стали целями вечернего обстрела.

