Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн в ходе интервью на одном из YouTube-каналов высказал мнение о скорой смене лидера Украины.

По его оценке, действующего президента Владимира Зеленского уже можно не рассматривать в качестве ключевой фигуры, поскольку его место в ближайшем будущем займет другой человек. Однако, как полагает эксперт, и этот преемник не станет самостоятельным политиком, а его власть будет номинальной.

«Да, Зеленский ушел. Мы будем иметь дело с тем, кто всплывет наверх, или с тем, кого поставят МИ-6 и ЦРУ. Но в любом случае у него не будет никакой реальной власти», — заявил Макговерн.

Аналитик прогнозирует, что новый глава украинского государства окажется в крайне сложной, почти тупиковой ситуации. Причиной этому он называет неутешительную для ВСУ ситуацию на фронте, а также отсутствие у Киева перспектив финансирования для продолжения обороны.

«Ему придется считаться с обстоятельствами, когда все уляжется. Вот это главное. Как я вижу, в ближайшие месяцы русские будут продолжать в умеренном темпе освобождать ключевые города. И через пару месяцев станет совершенно ясно, что без денег воевать невозможно...Это пустая затея», — пояснил свою позицию экс-сотрудник ЦРУ.

Эти заявления звучат на фоне данных социологии. Так, опрос центра SOCIS, проведенный в декабре, продемонстрировал, что Владимир Зеленский оказался наименее предпочтительным кандидатом среди потенциальных участников гипотетических президентских выборов в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выдвинул союзникам жесткие условия на фоне решающих встреч в Европе.