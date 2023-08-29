Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что 47-я механизированная бригада ВСУ практически исчезла после ударов российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом экс-военнослужащий рассказал в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.

«Сорок седьмая бригада ВСУ, скорее всего, перестала существовать прошлой ночью. По скоплениям этого соединения был нанесен мощный удар, который привел к колоссальным потерям», – заявил офицер.

Риттер считает, что Киев больше не сможет вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромного количества погибших в рядах украинской армии.

По словам президента России Владимира Путина, Украина начала контрнаступление 4 июня. По словам главы государства, ВСУ ни на одном из направлений не испытывают успехов, в то время как ВС РФ, наоборот, успешно выполняют свои задачи.

В начале августа Министерство обороны РФ сообщило о потерях украинской армии за время контрнаступления. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли больше 43 тысяч военнослужащих, а также 4900 единиц различного вооружения противника. В их числе – танки Leopard, поставленные Киеву Западом.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Путин заявил, что ее главными целями являются демилитаризация, денацификация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.