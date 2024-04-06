Зеленский в резкой форме потребовал от Запада поставить Украине как можно больше систем ПВО

По мнению украинского президента, его союзникам не хватает политической воли, чтобы полноценно насыщать ВСУ оружием и боеприпасами. Слова Владимира Зеленского привела немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украинский лидер потребовал от западных стран, чтобы те как можно скорее поставили Киеву необходимое количество систем противовоздушной обороны. Он считает, что Запад в состоянии насытить Украину зенитно-ракетными комплексами, а все ссылки на невозможность по объективным причинам являются банальными отговорками.

Зеленский назвал абсолютно неприемлемыми любые проволочки в поставках. Странам НАТО надо всего лишь набраться храбрости и «принять несколько политических решений». Поставки систем ПВО могут изменить ситуацию на линии фронта в пользу ВСУ.

Ранее Зеленский признал, что США неодобрительно относятся к тому, что ВСУ наносят удары по российской территории. Соединенные Штаты боятся, что атаки на нефтяные объекты РФ спровоцируют рост цен на это и сырье и на нефтепродукты во всем мире.