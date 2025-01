Читатели американской газеты Financial Times раскритиковали выступление Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе.

Так, пользователь с ником rightarmfast счел, что украинского лидера волнуют только кредиты.

Live At Peace With All Men отметил, что Зеленский ведет себя как «капризное дитя», также добавил, что он никогда никого не сможет отблагодарить.

Blank Slate выразил надежду, что при новой администрации США не придется столкнуться с угрозой ядерной войны.

«Зеленский мог делать такие безмозглые комментарии только из такого безмозглого и никчемного места, как сегодняшний Давос. Оба невыносимы. Давос больше никого не волнует», — добавил Nias.

Во вторник Зеленский, в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе, заявил, что сомневается в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине. Глав киевского режима также добавил, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с РФ вместе с ЕС.

