Зеленский во время визита в Польшу устроил скандал

Польская оппозиция обвинила украинского президента Владимира Зеленского в том, что он во время своей поездки в Польшу вмешался во внутренние дела страны. Об этом сообщил портал Onet.

Информационный шум подняли представители оппозиционной партии «Право и справедливость». Они считают, что во время приезда в Варшаву Зеленский поддержал Рафала Тшасковского, функционера правящей партии «Гражданская платформа». Уже было заявлено, что такое категорически недопустимо, так как является вмешательством во внутренние дела Польши.

«Пусть занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам», — указала оппозиция.

Ранее Зеленский заявил, что не замешан ни в каких закулисных переговорах с Россией. Он не ведет никаких переговоров с представителями РФ по поводу завершения конфликта. Украинский лидер считает, что подобный диалог в данный момент не отвечает интересам Киева.