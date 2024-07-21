Считающий себя до сих пор главой украинского государства Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами телеканала BBC, что возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным вполне существует, несмотря на то что он сам себе отдельным указом несколько лет назад запретил любые контакты с Москвой.

Со слов Зеленского, мирные переговоры с российским руководством могут состоятся, если РФ будет готова говорить конкретно об украинском плане урегулирования действующего конфликта. его планируется подготовить ко второму «саммиту мира».

«Киев и его союзники обсудят его с представителями России.То ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница. Мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал Зеленский.

Ранее американский телеканал CNN передал, что угроза прихода Джея Ди Вэнса на пост вице-президента США толкнула Зеленского намекать на переговоры с РФ в недавней телефонной беседе с Дональдом Трампом.