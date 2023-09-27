Зеленский врал о ракете, убившей двух поляков

Президент Украины Владимир Зеленский был в курсе, что ракета ВСУ убила 2 поляков в Люблинском воеводстве. Соответствующее заявление сделал польский активист Тадеуш Исакович-Залесский в своих соцсетях .

В своем посте он заявил, что украинский лидер знал о принадлежности ракеты к ВСУ, но изначально врал об этом. Активист также заявил, что несмотря на это, польский президент Анджей Дуда наградил Зеленского орденом Белого орла.

До этого польская газета Rzeczpospolita сообщила о том, что ракета, упавшая в 2022 году на юго-востоке Польши, и погубившая двоих местных жителей, принадлежала украинскому ПВО. Изначально мир обвинил в этом Россию, а президент Украины заявлял о непричастности своего государства. Позже Дуда и НАТО заявляли о том, что ракета скорее всего украинская.