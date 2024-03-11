Зеленский вслед за Кулебой нагрубил папе римскому за его слова о белом флаге Украины

Напомним, папа римский Франциск в беседе с журналистами швейцарской телерадиокомпании RSI накануне поведал, что в украинском конфликте смелость поднять белый флаг должна в себе найти проигрывающая сторона. Только это, по мнению понтифика, может принести мир на многострадальную землю Украины.

От соблазна раскритиковать за подобное предложение не устоял сначала глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Затем пришел черед действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

В частности, в своем вечернем видеообращении Зеленский выступил сначала с благодарностью к украинским капелланам за поддержку ВСУ «и молитвой, и разговором, и делом». А после прозрачно раскритиковал папу римского Франциска.

«Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — заявил президент Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подняла на смех слова главы МИД Украины о флаге.