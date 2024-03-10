«Кулебище врет, как дышит»: Захарова подняла на смех слова главы МИД Украины о флаге

Напомним, минувшим днем папа римский Франциск в беседе с журналистами швейцарской телерадиокомпании RSI поведал, что в украинском конфликте смелость поднять белый флаг должна в себе найти проигрывающая сторона. Только это, по мнению понтифика, может принести мир на многострадальную землю Украины.

Такой призыв Франциска пришелся сильно не по душе министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который ответил папе римскому по-хамски, напомнив Франциску, что украинский флаг «желто-синий и украинцы никогда не поднимут никаких других флагов».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала слова Кулебы об украинском флаге.

Дипломат напомнила, что Украина вся с головы до ног увешана флагами Евросоюза, не состоя в объединении ни на грамм.

«Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов. Врет как дышит... В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.