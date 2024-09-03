Зеленский вслед за тремя министрами уволил замглавы офиса ОП Шурму

Политик Ростислав Шурма уволен с поста замглавы офиса президента Украины. Об этом стало известно после публикации указа Владимира Зеленского на его сайте.

Слухи о кадровых перестановках в эшелонах власти Украины оказались правдой. Ряд изданий со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщал о скорых увольнениях и назначениях, однако имен не перечисляли.

«Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины», – говорится в документе.

Ростислава Шурму описывают как человека, отвечающего в основном за экономические вопросы при президенте. Кто теперь встанет на его место пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что три ключевых министра Украины покинули свои посты. В украинских СМИ отмечали, что их мог уволить Зеленский, однако официального указа опубликовано не было.