Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III

Зеленский пожаловал в Норфолк после участия в саммите в Лондоне. Карл III встретил его лично. Стороны пообщались, сфотографировались, после чего вошли в поместье. Отмечается, что лидер Украины был одет во все черное.

Встреча прошла после саммита европейских стран в Лондоне, на котором обсуждались ситуация на Украине и возможности усиления европейской обороноспособности. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявил о выделении Киеву нового пакета помощи в $3,2 млрд.

Ранее сообщалось о том, что Трамп принял приглашение от Карла III на второй государственный визит в Британию.