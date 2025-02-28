Трамп принял пригласительное письмо от короля Карла III

Британский премьер-министр Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу приглашение от короля Карла III. Американский лидер его принял, сообщает телеканал Sky News.

Британский монарх пригласил Трампа на второй государственный визит в Великобританию, что, по словам Стармера, является беспрецедентным событием.

Трамп заверил, что посетит Великобританию в «ближайшем будущем».

Ранее сообщалось о том, что британского принца Гарри собираются судить, если подтвердится, что он солгал о неупотреблении наркотических веществ в США. При этом судебные разбирательства может поддержать американский президент Дональд Трамп.