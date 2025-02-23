Зеленский второй день обзванивает лидеров европейских стран

Президент Украины Владимир Зеленский занялся активной дипломатической деятельностью. Вот уже второй день глава украинского режима обзванивает европейских лидеров.

В субботу он провел переговоры с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

В пятницу он сообщил о том, что пообщался по телефону с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Главная цель, отметил Зеленский, — получить больше поддержки в Европе.

Так, в ходе переговоров с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом Зеленский выразил благодарность за помощь и готовность наращивать поддержку Украины.

С британским премьером Киром Стармером согласованы совместные мероприятия на следующую неделю. С премьер-министрами Албании Эди Рамой и Греции Кириакосом Мицотакисом Зеленский обсудил совместные проекты.

Ранее сообщалось о том, что соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу.