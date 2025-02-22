В субботу, по информации из источников, близких к переговорному процессу, может быть заключено соглашение о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

При этом Белый дом пока молчит и не анонсирует дату подписания данного соглашения. В Киеве также пока предпочитают отмалчиваться на данную тему.

«Соглашение может быть подписано уже в субботу, однако оно еще не приведено в окончательную форму», — пишет издание.

Ранее глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп высказал претензии в адрес руководства Украины в связи с нарушением соглашения, которое предусматривало доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны США.

В ходе своего выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп заявил, что «не очень успешный комик Зеленский убедил США выделить 350 миллиардов долларов на войну, которая была обречена на поражение».

Президент США подчеркнул, что европейские страны получают компенсацию, в то время как США просто предоставляли Украине финансовую помощь.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, как США могут избавиться от Владимира Зеленского.