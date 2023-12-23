Зеленский ввел новые санкции в отношении России

Отмечается, что санкции обявлени в отношении 51 граждан РФ, а также 134 российских компаний и организаций из других стран. Отмечается, что подавляющее число компаний зарегистрированы в Крыму.

«В основном это интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения», - сообщает агентство.

В список антироссийских санкций также внесены ряд фирм из Белоруссии, Латвии и Австрии. Там же оказались пара фермерских предприятий из Запорожской области и ДНР.