Зеленский ввел новые санкции в отношении России
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил антироссийский санкционный список, сообщает УНИАН.
Отмечается, что санкции обявлени в отношении 51 граждан РФ, а также 134 российских компаний и организаций из других стран. Отмечается, что подавляющее число компаний зарегистрированы в Крыму.
«В основном это интернет-провайдеры и поставщики услуг связи или кабельного телевидения», - сообщает агентство.
В список антироссийских санкций также внесены ряд фирм из Белоруссии, Латвии и Австрии. Там же оказались пара фермерских предприятий из Запорожской области и ДНР.