Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией. Соответствующий указ украинский лидер подписал в четверг, 23 ноября.

В числе попавших под санкции лиц – бывший глава «Роснано» экс-представитель президента РФ Анатолий Чубайс и экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Среди остальных личностей, подвергшихся санкциям, выделяются высокопоставленные фигуры, включая начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, генерального директора агентства ТАСС Андрея Кондрашова, а также омбудсменов ДНР и ЛНР Дарью Морозову и Викторию Сердюкову.

Также в санкционный список Украины попали высокопоставленные представители бизнеса – директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев, управляющий директор компании «Мосэнерго» Александр Бутко, а также бизнесмены Антон Винер и Игорь Чайка – сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки, занимающий должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В перечень компаний, попавших под санкции, включены организации, зарегистрированные не только в России, но и в других странах, таких как Кипр, Китай, ОАЭ, Белоруссия. Среди подвергшихся ограничениям предприятий – «МегаФон», «Москомсвязь», ОКБ «Аэрокосмические системы», производитель авиационных ракет АО «Дукс», «Махачкалинский морской торговый порт». Санкции также затрагивают известные бренды и компании – «Фаберлик», «Объединенные кондитеры», концерны «Бабаевский» и «Рот-Фронт», а также фабрика «Красный Октябрь». Среди государственных учреждений в списке фигурирует Донской спасательный центр МЧС России.

Украинские санкции направлены на замораживание активов, введение ограничений или полное прекращение торговых сделок с упомянутыми физическими и юридическими лицами. Они также включают в себя запрет на вывод капиталов за пределы территории Украины, запрещение передачи технологий, отказ от прав на объекты интеллектуальной собственности, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ограничение на приобретение права собственности на земельные участки.