Зеленский выразил сомнение в словах Шольца
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Украина будет судить о немецкой помощи по настоящим поступкам, а не высказанной поддержке от правительства страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста немецкой газеты Der Spiegel.
Зеленский выступал на пресс-конференции, на которой немецкий журналист спросил у украинского лидера его мнение о заявлениях канцлера Германии Олафа Шольца о готовности поддерживать Киев «до конца».
В ответ на это, президент Украины отметил, что ФРГ во главе с Шольцем является вторым государством по объему поддержки и по поддержке Украины во всем мире. Он поблагодарил немецкое общество и правительство, но говоря о «до конца» подчеркнул, что Украина будет судить об этом по действиям, а не заявлениям.