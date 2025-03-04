Зеленский высказался после критики со стороны Трампа
Зеленский заявил о готовности «работать с Америкой»
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Президент Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего его слова о нескором окончании конфликта на Украине «худшим заявлением».
Глава киевского режима на своей странице в соцсети написал, что мир нужен «как можно скорее». Он также отметил, что Украина сотрудничает с США по данному вопросу и рассчитывает на их поддержку.
«Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», — написал Зеленский.
Ранее политолог пояснил, почему России не стоит радоваться позору Зеленского в США.