По словам политолога Яна Гагина, словесная перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме, завершившаяся позором лидера Незалежной, это еще не победа и не повод для иллюзий о новых друзьях в виде Вашингтона. Об этом сообщают РИА Новости.

Он уточнил, что в первую очередь это всего лишь позор украинского лидера, потеря власти и авторитета, а Россию ожидает весьма долгий путь восстановления отношений со Штатами. В связи с этим важно понимать, что любым мирным процессом являются переговоры.

По мнению эксперта, в переговорах станут принимать участие в первую очередь Вашингтон и Москва как два наиболее сильных игрока. Однако в указанном процессе появятся и европейские страны, оказывающие военную помощь Незалежной.

Он добавил, что у России одна цель – прекращение огня, денацификация и демилитаризация Украины. Вашингтон присоединится к процессу денацификации Украины, как и страны Старого Света, поскольку граждане их стран не разделяют ценности, навязываемые им руководством. Стоит подчеркнуть, что руководители страны Европы сегодня аналогично Зеленскому находится под угрозой.

Ранее советник Трампа Уолтц заявил, что Зеленскому придется забыть об условиях Киева.