Зеленский высказался за продление зерновой сделки без учета позиции России

Украина выступает за продление зерновой сделки, и ее судьба не должна зависеть от позиции одной страны. Такое заявление сделал президент Украины Зеленский на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом. Об этом сообщил ТАСС .

Зеленский заявил, что мировым лидерам не обязательно из раза в раз собираться для того, «чтобы думать, как прожить 2 месяца...как снова договориться». Он заявил, что сделку нужно организовать так, чтобы коридор поставок не зависел от одной страны. Иными словами, лидер Украины выступает за организацию нескольких коридоров, в том числе, через Николаевскую область.

Зеленский также сообщил, что подписание соглашения по развитию отношений преследует цель развития мощностей и возможностей транспортных средств. Он также упомянул, что поставлена задача увеличить объемы производства различных БПЛА и проводить разработки «в стратегических областях промышленности».

Он также сообщил, что в ходе встречи, лидеры обсудили стремления Украины попасть в НАТО. Зеленский подчеркнул, что не изменил мнение о невозможности приостановки конфликта. Он заявил, что придерживается своего «мирного плана».