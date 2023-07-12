Зеленский взбесил американскую делегацию на саммите в Вильнюсе своими высказываниями про НАТО
Фото: [© Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Еще до начала мероприятия украинский президент назвал полностью абсурдной политику альянса.
По мнению Зеленского, то, что Украине не поставили никаких временных рамок ни по приглашению в Северо-Атлантический блок, ни по его вступлению, является абсурдом и нелепицей. Такое мнение он изложил в социальных сетях. Представители Соединенных Штатов на саммите нервно отреагировали на такую выходку, об этом заявили журналисты из газеты Washington Post.
«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», - указали они со ссылкой на осведомленный источник.
По их утверждению, на полях мероприятия сложилась очень сложная ситуация. Выходку Зеленского взяли за образец при ведении дальнейших переговоров, и это не добавляет спокойствия.