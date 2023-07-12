Зеленский заявил, что гарантии безопасности не должны заменить Украине членство на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности не должны заменить Киеву членство в НАТО. Об этом украинский лидер заявил на совместной с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

В Вильнюсе к завершению подходит саммит НАТО, который стартовал 11 июля. В нем принял участие Зеленский, который ранее ожидал официального приглашения в альянс.

«Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО», – сказал Зеленский.

В Белом доме заявили, что страны «Большой семерки» объявят в среду, 12 июля, гарантии безопасности Украины. Их уже ратифицировали.

Ранее Столтенберг заявлял, что Украину не будут на данный момент приглашать в НАТО, однако продолжат поддерживать ее.

Украина подала заявку на вступление в альянс по ускоренной процедуре 30 сентября 2022 года. Сейчас участниками блока являются 31 государство.