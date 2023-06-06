Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев не использует оружие, поставленное Западом, на территории России. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Киева, которая прошла 6 июня. Слова Зеленского приводит ТАСС.

«Мы не используем [западное] оружие на территории России, ко мне [по этому поводу] никто не обращался», – сказал Зеленский.

МИД РФ в апреле 2022 года отправил ноту протеста странам Запада, которые поставляют Украине свое оружие. В числе таких стран оказались участники НАТО. ВС РФ регулярно уничтожают вооружение натовского образца. Никакой реакции от стран Запада не было.

4 июня газета Le Soir со ссылкой на источники сообщила, что власти Бельгии в скором времени отправят Киеву запрос с требованием объяснить факт использования поставленного Украине бельгийского оружия по территории Белгородской области. По данным источника, глава министерства обороны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб запретили использовать такое оружие на территории РФ.

В мае обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ усилились. Также в этом месяце на территорию региона проникли ДРГ, которые обстреляли частные дома и административные здания. Минобороны РФ сообщило, что все диверсанты были ликвидированы.

Сейчас власти Белгородской области занимаются ликвидацией последствий от атак со стороны украинской армии. Некоторые жители были вынуждены выехать за пределы населенных пунктов, которые особо пострадали от обстрелов.