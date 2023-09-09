Зеленский заявил, что Россия начнет наносить новые удары по энергосистеме зимой

В своих соцсетях Зеленский заявил, что страна начала готовиться к тяжелой зиме. По словам украинского президента, он поручил руководителям областных администраций каждый день докладывать информацию о подготовке. Он также отметил, что поручил МВД Украине подготовить меры по регулированию работы специальных служб для обеспечения защиты и информирования украинцев.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы новые поставки от западных стран систем противовоздушной обороны. По его словам, такие меры минимизируют ущерб энергосистемы от ракетных ударов ВС РФ.

«Есть очередная договоренность, Украина получит больше «Гепардов» (немецкая зенитная самоходная установка) для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО, и саму физическую защиту объектов», – сказал Зеленский.

После теракта, организованного СБУ на Крымском мосту 8 октября 2022 октября, Россия начала наносить удары по объектам энергетики Украины. В частности, удары приходятся на ГЭС, ТЭС и ТЭЦ. Тогда же президент России Владимир Путин назвал такие шаги со стороны РФ ответом на террористические действия Киева.