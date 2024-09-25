Зеленский заявил, что Россию необходимо «принудить» к миру

Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что он против проведения переговоров с Россией.

Украинский лидер раскритиковал руководство стран, предлагающих перейти к диалогу. Он убежден, что РФ нужно «принудить» к миру, сообщает РИА «Новости».

Зеленский обратился к участникам заседания с призывом придерживаться его «формулы мира» и способствовать организации второго «мирного саммита».

Президент Украины пригласил на него глав большого количества стран, правда, повестку встречи раскрывать не стал.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о готовности представить мирный план Украины.