Мирный план Украины, реализация которого позволит разрешить военный конфликт, готов на 90%, сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Международным союзникам документ будет представлен на следующей неделе, заявил он.

По словам украинского лидера, в плане по урегулированию военного конфликта изложены шаги, которые помогут достичь устойчивого и справедливого мира.

К настоящему моменту проработаны основные пункты документа, осталась лишь небольшая часть, которая будет завершена в ближайшее время.

«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы». <…> То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90% всё выписано», — заявил Зеленский.

По словам главы украинского режима, план включает в себя конкретные и реальные действия, направленные на завершение военных действий.

Украина рассчитывает на поддержку союзников, что станет важным шагом на пути к окончательному урегулированию конфликта, заключил Зеленский.

Ранее глава МИД Польши сообщил пранкерам, что Варшава не намерена отправлять войска на Украину.