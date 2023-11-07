Зеленский публично отказался проводить президентские выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский записал в своем аккаунте в соцсетях видеообращение, в котором, по-сути, дал понять, что намеченные на 2024 год президентские выборы в стране могут не состоятся.

В своем заявлении он сослался на обстановку в стране и подчеркнул, что проведению выборов на Украине сейчас не время.

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — сказал Зеленский в видеообращении.

Украинский лидер потребовал от СМИ перестать вбрасывать в общество тематику выборов, заявив, что «раскалывающие общество политически волны должны прекратиться».

Напомним, вечером в понедельник, 6 ноября, произошел инцидент с гибелью помощника Залужного Геннадия Частякова. Мужчина получил посылку от неизвестных лиц, в которой была граната. При вскрытии коробки она взорвалась. Частяков погиб на месте.