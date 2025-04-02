Владимир Зеленский сообщил журналистам после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, что вопрос о присоединении к НАТО не упоминается в соглашении с Соединенными Штатами о ресурсах.

По словам главы киевского режима, в настоящее время юристы из США и Украины работают над текстом соглашения.

В понедельник, 31 марта, президент США Дональд Трамп предупредил Зеленского о серьезных проблемах в случае отказа от соглашения по редкоземельным металлам.

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщал, что новая версия соглашения об украинских ресурсах невыгодна Киеву. Согласно его заявлению, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми полезными ископаемыми, включая нефть и газ, при этом в нем отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что 4 апреля состоится встреча команд стран, готовых разместить войска на Украине.