Зеленский заявил, что вопрос о НАТО не обсуждался в сделке с США
Зеленский: вопрос о НАТО не включен в соглашение с США по ресурсам
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Владимир Зеленский сообщил журналистам после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, что вопрос о присоединении к НАТО не упоминается в соглашении с Соединенными Штатами о ресурсах.
По словам главы киевского режима, в настоящее время юристы из США и Украины работают над текстом соглашения.
В понедельник, 31 марта, президент США Дональд Трамп предупредил Зеленского о серьезных проблемах в случае отказа от соглашения по редкоземельным металлам.
Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщал, что новая версия соглашения об украинских ресурсах невыгодна Киеву. Согласно его заявлению, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми полезными ископаемыми, включая нефть и газ, при этом в нем отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины.
Ранее Зеленский заявлял, что 4 апреля состоится встреча команд стран, готовых разместить войска на Украине.