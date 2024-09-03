В планах Украины удерживать захваченные ею российские приграничные территории в Курской области без какого-либо срока давности. На это в интервью NBC News указал глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, сейчас это крайне необходимо, чтобы было чем держать торг с Россией в вопросах обмена пленными и возврата якобы собственных земель.

При этом Зеленский сразу осекся, что Украине не нужна российская земля и планов по украинизации захваченной территории нет.

«Киев удерживает эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью „победного плана“ по прекращению войны. Мы вскоре представим международным партнерам, таким, как Соединенные Штаты», — заявил Зеленский.

На вопрос журналистов телеканала, планирует ли Украина попытаться захватывать дополнительные российские территории, он сказал, что не может этого пока обсуждать, подчеркнув, что успех любой военной операции зависит от ее секретности и неожиданности.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.