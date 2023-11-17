Зеленский заявил о дефиците боеприпасов у ВСУ

Зеленский заявил о дефиците боеприпасов у украинских ВС, и отметил, что он вызван началом ближневосточного конфликта. Он также заявил, что сейчас склады пустуют во всем мире, а западных поставок не хватает для обеспечения ВСУ. Тем не менее украинский лидер поприветствовал усилия Соединенных Штатов по увеличению производства артиллерийских снарядов.

Накануне украинский президент заявил, что переданных Соединенными Штатами танков Abrams оказалось недостаточно для изменения ситуации на фронте. Зеленский пожаловался на то, что в распоряжении его страны находится слишком мало подобных танков, и выразил надежду на то, что в будущем их станет больше.