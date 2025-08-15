Зеленский заявил о готовности завершить конфликт

Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт необходимо завершать. Его слова прозвучали накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает MK.RU.

Украинский лидер выразил надежду, что переговоры на Аляске откроют путь к мирному урегулированию. Он подчеркнул, что ждет конкретных шагов от России и рассчитывает на поддержку США.

Зеленский отметил, что ставки в предстоящих переговорах крайне высоки. По его словам, трехсторонний формат с участием Украины, США и России мог бы стать основой для серьезного диалога.

До этого Дональд Трамп в соцсетях написал о важности предстоящей встречи, а представитель Кремля Кирилл Дмитриев согласился с его оценкой. При этом американский президент заявил, что окончательное решение по территориальным вопросам должно остаться за Киевом.

Ранее жители Аляски признались в любви к русским перед саммитом Путина и Трампа.