Зеленский заявил о наличии у Украины «плана»

У Украины имеются сложности на границе, которые вызваны «политическими шагами» ее стран-соседей. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время комментария ситуации с блокадой пунктов пропуска от польских перевозчиков. Слова лидера Украины передает местное информационное агентство УНИАН.

Зеленский признал, что в данный момент у его страны имеются сложности на границе. Украинский лидер заявил, что данные проблемы появились из-за «политических шагов», которые предприняли государства-соседи Украины. Он также заявил о необходимости во взвешенной политике и наличии плана действий.

«У нас есть этот план», – заверил украинский президент.

Он также подчеркнул, что чиновники Киева уже ведут работы в данном направлении, и выразил надежду на то, что в скором времени ситуация разрешится.