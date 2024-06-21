Зеленский заявил о переводе украинской энергетики на энергию Солнца

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о будущем переходе энергетики своей страны на солнечную энергию. Соответствующее заявление он сделал во время своего видеообращения, размещенного в социальных сетях .

Зеленский сообщил, что озаботился альтернативными способами добычи энергии для страны на фоне сильной потери генерации электроэнергии. По его словам, заменой электричества на Украине может стать энергия солнца.

Украинский лидер добавил, что отдал поручение правительству о представлении программы для стимулирования установки систем солнечной генерации и накопителей энергии. Речь идет о четком плане постройки защитных сооружений для энергетики и четком сроке завершения работ, уточнил Зеленский.

«Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», — подчеркнул он.

Ранее бывший депутат украинской Рады Олейник заявил, что Зеленского на посту президента планируется заменить экс-главкомом ВСУ Залужным.