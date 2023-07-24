Зеленский заявил, о повреждении консульства Греции в результате российского удара по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что здание греческого консульства было повреждено в результате удара ВС РФ по Одессе. Видеозапись с соответствующим заявлением Зеленский опубликовал в своих социальных сетях.

В видео он заявил, что всего в Одессе пострадало около 50 зданий, и ровно половина из них была памятниками архитектуры. По заявлению Зеленского, греческое консульство стало вторым из пострадавших в городе.

Также был поврежден Спасо-Преображенский собор, находящийся в центре Одессы.

Минобороны РФ заявили, что скорее всего здание было повреждено из-за падения на него ракеты украинского ПВО. Ведомство отрицает версию украинской пропаганды о том, что российская сторона намеренно ударила по собору.