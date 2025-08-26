Зеленский заявил о продолжении «активных операций» против России

Владимир Зеленский заявил о продолжении так называемых активных операций против России. По его словам, других вариантов воздействия на Москву не остается. Об этом сообщает MK.RU.

Украинский лидер прокомментировал дальнейшую стратегию Киева в отношении России. Основываясь на докладе главы СБУ, он подтвердил курс на продолжение силовых действий, которые в Киеве называют «активными операциями». Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, переговоры с Москвой возможны лишь при условии усиления внешнего давления, включая новые санкционные меры.

Параллельно украинская дипломатия ведет работу по поиску международной площадки для возможных будущих переговоров. Заявление прозвучало на фоне отсутствия прогресса в мирном урегулировании конфликта.

Ранее Киев заявил о готовности к переговорам с Путиным в любой точке мира.