Зеленский заявил о риске атаки РФ на Польшу для срыва поставок ПВО Украине
Зеленский заявил о целенаправленной атаке России на Польшу беспилотниками
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия специально атаковала Польшу беспилотниками, чтобы предотвратить получение Украиной новых систем противовоздушной обороны (ПВО) перед зимним периодом.
После инцидента с нарушением воздушного пространства республики Зеленский предложил Варшаве создать совместную систему оповещения о воздушных угрозах.
В среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавшие на территории государства БПЛА имеют российское происхождение. Временный поверенный РФ в Польше Андрей Ордаш назвал эти обвинения беспочвенными.
По словам Туска, Варшава проводит консультации с союзниками по НАТО в связи с инцидентом. В Североатлантическом альянсе произошедшее не расцениваю как нападение на страну-участницу.
Министерство обороны РФ, в свою очередь, предложило Польше совместную консультацию по вопросу происхождения беспилотников.
Ранее сообщалось, что Латвия вслед за Польшей ограничила перелеты над своей территорией.