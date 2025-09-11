Латвия вслед за Польшей ограничила полеты над своей территорией

Латвия вслед за Польшей приняла решение о закрытии воздушного пространства у восточной границы с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на министра обороны республики Андриса Спрудса сообщило гостелерадио LSM.

Ограничения вступят в силу с 18:00 мск 11 сентября и будут действовать как минимум до 18 сентября с возможностью продления.

Отмечается, что это решение принято после оценки ситуации латвийского военного командования в связи с недавним нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. Ограничения касаются полетов на высотах до 6 км, а полеты на более больших высотах разрешены.

Спрудс отметил, что прямой угрозы для Латвии в настоящее время нет, однако превентивные меры необходимы для быстрого распознавания и уничтожения потенциальных целей.

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силин заявила, что события в Польше «потрясли» Ригу. Вопрос о возможной реакции на этот инцидент обсуждался на заседании Совета национальной безопасности.

Ранее представитель польской правой партии «Конфедерация» Славомир Ментцен заявил о неготовности Варшавы к военному конфликту с Россией.